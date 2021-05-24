Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 507,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, altının onsu ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 509,1 liradan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 507,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 830 lira, Cumhuriyet altını da 3.390 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 1.882 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise bugün düşüş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.

Teknik açıdan ons altında 1.900 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini akta

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 507 lira 50 kuruşken satışı ise 507 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 825 lira satış fiyatı 830 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 24 Mayıs güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.882,31 dolar

Satış: 1.882,50 dolar

Gram

Alış: 507,50 lira

Satış: 507,80 lira

Çeyrek

Alış: 825,57 lira

Satış: 830,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.363,00 lira

Satış: 3.390,00 lira