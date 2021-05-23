Kalsit, kristal yapıda, camsı parlaklıkta, renksiz ve saydam olarak doğada bulunuyor.

Gıdadan kozmetiğe, ilaçtan yapı kimyasallarına kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Türkiye'de rezerv büyüklüğü olarak lider konumda olan Niğde'de yılda 5 milyon ton kalsit üretiliyor. Niğde'deki kalsitleri dünyadaki diğer kalsitlerden ayıran en önemli fark ise yüksek niteliğe sahip olması. Kalsitin içeriğinde kalsiyum karbonat bulunuyor.

Pek çok faydası bulunuyor

Niğde'de Türkiye'nin en saf ve beyaz oluşumlu kalsiti çıkarılıyor.

Şirket yöneticisi Hayri Aruk, "Yüksek beyazlık ve saflığa sahip olan kalsitler kimyasal ve fiziksel özelliğiyle onlarca sektörde kullanım amacına göre üretim maliyetini düşürürken ürüne dayanıklılık, örtücülük, işlem katkı maddesi olmak gibi pek çok faydalı özelliğe sahiptir" dedi.

Yıllık 200 milyon dolar gelir elde ediliyor

Taş formunda çıkarılan maden, mekanik ezme yöntemleriyle küçültülüyor. Kullanım alanlarına göre paketleniyor.

Kentte yılda 5 milyon ton çıkarılan doğal mineralin yüzde 40'ının ihraç edildiğini aktaran Aruk, "Rusya ve Ukrayna beraberinde Kuzey Afrika ve Avrupa ülkeleri bulunmaktadır. Amerika, Meksika, Kolombiya, Şili, Arjantin bölgelerine de sürekli olarak ihracatımız bulunmakta" diye konuştu.

Kalsit ile Türkiye ekonomisine yıllık 200 milyon dolar gelir sağlanıyor.