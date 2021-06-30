Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 17:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kredilerini ödeyemeyen firmaların borçları yapılandırılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara’da TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda konuştu.
Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Temmuz ayıyla birlikte Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum.
KGF ile sağladığımız teminatları değiştiriyoruz.
Eximbank üzerinden, mevcut ihracatçılarımıza sağladığımız desteklerin yanında, yeni ihracatçıların da ortaya çıkmasını sağlayacak bir mekanizma tasarlıyoruz.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, önümüzdeki aydan itibaren toplantılara başlayacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan
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