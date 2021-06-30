Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Elvan: Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, fiyat istikrarını sağlama görevinin Merkez Bankasının olduğunu belirtti.
Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir." dedi.
Etiketler: Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Bankası
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