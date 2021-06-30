Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, fiyat istikrarını sağlama görevinin Merkez Bankasının olduğunu belirtti.

Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir." dedi.