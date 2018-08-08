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Kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak, 417 bin kişiye geriledi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:03





