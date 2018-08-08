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Kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak, 417 bin kişiye geriledi.

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Kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Haziran 2018 Raporu yayımlandı.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Haziran 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı düşüşle 712 binden 711 bine geriledi.

Yılın ilk 6 ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 417 bine indi.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 15 artarak 432 bine yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: yasal takip, Türkiye Bankalar Birliği, kredi kartı
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