Telekomünikasyon sektörü 2017'de 51 milyar lirayı geçti

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER) 2017 Yılı Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu'na göre, telekomünikasyon sektörünün 2017'de elde ettiği gelirin bir önceki yıla benzer seviyede olduğu belirtildi.

Telekomünikasyon sektörününü büyüklüğü 51 milyarı geçti

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, telekomünikasyon sektörünün büyüklüğünün geçen yıl yaklaşık 51,14 milyar lira seviyelerinde gerçekleştiğini söyledi.

"Toplam gelirlere bakıldığında, 2017 yılında vergiler, harçlar, idari ücretler, Hazine payları ve cezalar nedeniyle sektörden çıkan paranın yaklaşık 24,6 milyar TL olduğu tespit edildi. Telekomünikasyon sektöründe enflasyondan arındırılmış toplam gelirlerde 2003 yılından bugüne kadar 640 milyon TL’lik artış sağlanabildi. Gerçek rekabet ortamını oluşturarak ve yeni yatırımlar yaparak sektörün büyümesini sağlayabiliriz."

"WhatsApp gibi uygulamalar, SMS dışında mobil görüşmeleri de etkiliyor"

Yusuf Ata Arıak, Turkcell, Vodafone, Avea, Türk Telekom ve TTNET dışında kalan diğer işletmecilerin toplam gelirlerinin geçen yıl 6,8 milyar TL olduğunu belirtti.

Arıak, 2017 sonunda aralarında Turknet, İşnet, Millenicom, TTM Telekom, Eser Telekom, Demirören TV Digital ve Türksat gibi şirketlerin bulunduğu alternatif işletmecilerin gelirlerinin 4,18 milyar TL, pazar paylarının ise yaklaşık yüzde 8 olduğunu ifade etti.

WhatsApp gibi uygulamaların, SMS dışında mobil görüşmeleri de etkilediğine dikkat çeken Yusuf Ata Arıak, "Mobil işletmecilerin gelir dağılımına bakıldığında, SMS dışında konuşma gelirlerinin ciddi oranda düştüğü de gözden kaçmıyor. Bu durumun temel sebebi olarak, özellikle Skype, WhatsApp gibi yabancı kaynaklı internet tabanlı hizmetler (ITH-OTT) ile haberleşme alanında Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin farklı düzenlemelere tabi olmalarından kaynaklandığı vurgulanıyor. Bu alanda yapılacak yeni düzenlemeler, yerli şirketlerin küresel pazardaki rakipleriyle daha adil ortamda rekabet etmesine olanak tanımalı" şeklinde konuştu.

"Fiber altyapı çalışmalarının önündeki engeller kaldırılmalı"

TELKODER Başkanı Arıak, raporda ortaya konan analize göre, 2013 yılından sonra fiber abone sayısındaki artış hızının yavaşladığını ifade ederek, fiber internet abone sayısının kayda değer oranda artırılabilmesi için fiber şebekenin hızla yaygınlaşması ve bu kapsamda, yerli ve yabancı yatırımcıların fiber altyapı kurma çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

"Veri merkezi işletmecisi tanımı yeniden düzenlenmeli"

Dünya ile uygun standartlarda veri merkezi işletmeciliğinin yapılabilmesi gerektiğine dikkat çeken Arıak, "Veri merkezi işletmecisi tanımı yeniden daha faydalı ve kapsayıcı ifadelerle düzenlenmeli. Diğer yandan, ülkemizin dünya veri merkezi sektöründe önemli bir oyuncu haline gelebilmesi için veri merkezlerinin en önemli gider kalemlerinden olan elektrik harcamalarında indirimli elektrik tarifelerinden faydalanmaları, hatta bazı durumlarda muaf tutulabilmeleri sağlanmalıdır" dedi.

Kaynak: AA