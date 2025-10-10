Parçalı Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.10.2025 11:10

Kredi kartı borcu yapılandırma başvurularında son gün

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi bugün sona erecek.

Kredi kartı borcu yapılandırma başvurularında son gün

Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi sona eriyor.

BDDK'nın 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi bugün sona erecek.

ETİKETLER
BDDK Borç Yapılandırma Kredi Kartı
Sıradaki Haber
Toplam ciro endeksi ağustosta arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:13
Bursa'da rüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı gözaltına alındı
13:05
Anadolu Otoyolu Gerede-Karabük bağlantı yolunda bakım çalışması başlatıldı
13:19
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
12:55
Özgürlük Filosu'ndaki 18 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye geliyor
12:42
İsrail basını: Gazze'de ateşkes kısmi çekilme tamamlandıktan sonra resmi olarak devreye girecek
12:34
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı, Kudüs'te de bir evi yıktı
İsrail’in Gazze’ye saldırıları ateşkes anlaşmasına rağmen sürüyor
İsrail’in Gazze’ye saldırıları ateşkes anlaşmasına rağmen sürüyor
FOTO FOKUS
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ