Salgının tetiklediği ekonomik kriz, en gelişmiş ülkeleri bile beklenmedik hızla pençesine aldı.

Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın ilk üç ayında ekonomi yüzde dört virgül sekiz küçüldü. Bu oran, beklenenin biraz üzerinde. Ülkede nisan ayında işsizlik oranının da yüzde 16’yı geçeceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde salgın öncesinde işsizlik yüzde 3,5 civarındaydı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise, G20 ülkelerinin ekonomilerinde yüzde 4 daralma bekliyor.

Avrupa ülkelerinde de ekonomi tahminlerin ötesinde daralıyor. İşsizlik tırmanışta.

Hava ulaşımı sektörü zorda

Salgının ilk etapta darbe indirdiği hava ulaşımı sektöründe birçok firma, çalışanlarının önemli bölümünü işten çıkarmayı gözden geçiriyor.

İngiliz havayollarında 12 bin çalışanın işten çıkarılması gündemde. Yolcu talebinin 2019 düzeyine ulaşmasının, birkaç yılı bulabileceğine dikkat çekiliyor.

İskandinav Havayolları SAS da işgücünü neredeyse yarı yarıya azaltmayı planlıyor.

Yolcu talebinin ciddi şekilde azaldığına dikkat çekilirken 2022’den önce de ciddi bir toparlanma beklenmiyor.

İzlanda Havayolları ise iki binden fazla çalışanını işten çıkardı. 940 uçuş görevlisinin 900’ü işini kaybetti.

İzlanda Havayolları'ndan işten çıkarılan pilotların sayısı da 400'ü geçti.

