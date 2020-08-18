Türkiye ekonomisinin en önemli kalemlerinden inşaat sektörünün son 2 aylık performansı göz dolduruyor. Düşük faiz ve kredi vadesinde sağlanan kolaylıklar satış rakamlarına doğrudan yansıdı.

Pandemi nedeniyle mart-mayıs aralığında zorluklar yaşayan inşaat sektörü, haziran ayında yakaladığı ivmeyi temmuzdaki satış rakamlarıyla bir üst noktaya taşıdı.

Temmuzda konut satışlarında 229 bin 357 adetle tüm zamanların aylık rekoru kırıldı. Kamu bankalarının düşük maliyetli destekleri ise bugüne kadar görülen en yüksek ipotekli satış rakamını getirdi.

Konut satışları geçen ay yüzde 124,3 artarak, 229 bin 357 ile tarihin en yüksek aylık seviyeye ulaştı. Daha önce en yüksek seviye 202 bin 79 ile 2019’un aralık ayında görülmüştü.

Süre uzarsa alımlar devam eder

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışının artmasına yönelik kredi ve faiz hamlelerinin kısa süreli olmasına rağmen önemli ölçüde yansımalarının görüldüğünü söyledi.

“Bu dönemde vatandaşın faiz yükünün altında ezilmek istemediğini, uygun şartlar oluşunca konut alma iştahının olduğunu bir kez daha net olarak gördük” diyen Durbakayım’a göre desteğin kısa sürmesi nedeniyle henüz konut alımını gerçekleştiremeyen çok sayıda vatandaş mevcut.

[İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım. Foto: AA]

“Özel bankalar da devreye girmeli”

Konut sektörünün uzun zamandır dar bir boğazdan geçtiğini hatırlatan İNDER Başkanı, şöyle devam etti:

“Verilen desteklerin ardından sektör toparlanma yoluna girdi. COVID-19 nedeniyle zor zamanlar yaşadığımız bugünlerde sağlıktan örnek verecek olursak, konut sektörü nefes almaya başladı diyebiliriz ancak solunum halen normale dönmedi. Solunumun normale dönmesi için desteğin devam etmesi lazım.

Bu zamana kadar atılan adımlarda kamu bankaları öncü oldu. Süreci onlar bu noktaya taşıdı. Özel bankaların da biraz daha iştahlı olması, elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu gibi zamanlarda her işi kamudan beklemek doğru olmaz.”

Rekor bu yıl kırılabilir

Özel bankaların da konut kredisinde kamu bankalarının bulunduğu kervana katılması halinde konut sektörü tüm zamanların rekorunun bu yıl kırılabileceğinin altını çizen Nazmi Durbakayım, şunları söyledi:

“Söz konusu rakamları incelediğimizde dikkatimizi çeken bir diğer husus da ikinci el konutun satış rakamının yüksek olması. Bu tür konut satışlarında alıcı ve satıcı var. Buradan gelen paranın sektöre bir katkısı yok.

Bizim gözümüz sıfır konuta yönelmeyi sağlayacak adımların devreye gireceği dönemin satışlarında. Ağutos ayında kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyaları sona erecek. Sıfır konutların teşvikinin devam etmesi, ikinci el konut için faiz oranının yüksek tutulması gibi seçenekler masaya gelebilir.

İnşaat sektörünün 250 alt kalemi var. Çok farklı sektörleri doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilen bir yapıda.

Üretici doğrudan satış yapacak ki ancak o zaman diğer sektörlere faydası olacak. Çünkü inşaatçı satıştan kazandığı parayı yeniden inşaata yatırıyor. Bu vesileyle de hem alt sektörleri besliyor hem de çok ciddi bir istihdam potansiyeline kavuşuyor. Eğer tüm bunlar göz önünde bulundurulur ve planlamalar ona göre yapılırsa biz mümkün olan en yüksek satış grafiğini yakalamak için elimizden geleni yapmaya hazırız.”