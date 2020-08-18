TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

Likidite yönetimde sıklaştırma

TCMB'den, Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos'tan geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür" denildi.

10 milyar TL'lik repo ihalesi

Merkez Bankası'ndan bir sıklaştırma adımı daha atıldı. Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlendiğini açıkladı. Repo ihalesinin vadesi 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

Merkez Bankası'ndan dün yapılan açıklada ise yine 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlendiğ, ihalenin vadesinin ise 16 Eylül 2020 olarak belirlendiği belirtilmişti.