Haber Giriş: Kaynak: AA
Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 16 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB'nin yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Merkez Bankası repo ihalesiSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:55
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