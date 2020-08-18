Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yıl nisan ayında İstanbul Boğazı'ndan 3 bin 330 gemi geçişi olurken, bu sayı bu yıllın nisan ayında 3 bin 464 oldu.

Geçen yıl nisan ayında 33 bin 952 ton yükün geçtiği boğazdan bu yıl nisan ayında 40 bin 552 ton yük geçti. Bu yüklerin 14 bin 686 tonunu tehlikeli yükler oluşturdu. Mayıs ayında boğazdan 3 bin 224 gemi geçti. Bu gemiler 38 bin 798 ton yük taşıdı.

[Fotoğraf: DHA ]

"2019 göre artış oldu"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü ve Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Diğer ulaşım yolları yüzde 90 azalmışken gemi trafiğinde 2019'a göre artış oldu. Mart, nisan ve mayıs aylarında artış gösterdi. Belki gemi sayısı açısından bazı yerlerde düşüş olsa da esas yüke bakmak lazım. Yüke baktığımızda yük trafiğinde koronavirüs sürecinde sadece temmuz ayı hariç 2019'a göre artış yaşandı" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Tehlikeli madde taşıyan yük gemisi fazla"

Mustafa Ilıcalı, bir ayda 40 milyon ton yük gemisinin geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"414 bin ton tehlikeli madde olarak sayılan yük geçiyor. Bu boğazın doğal özelliğinden dolayı hem emisyon açısından hem de kaza açısından büyük bir risk. Buradan gemiler geçerken tek yönlü olarak geçmiyor. Karşılıklı geçiş var. Ayrıca şehir hatları vapurları da çalışıyor. Turizm için de anlamlı bir yer. Çarpışma riski çok fazla. Dolayısıyla kara yoluna benzetirsek kaza kara noktası dediğimiz yerler fazla. Buradan geçen yük ve tehlikeli madde trafiğini görmezden gelemeyiz. İstanbul Boğazı'nın kaza riski açısından koronavirüs sürecindeki rakamları göz önüne alarak güvenliğini artıracak yönde çalışmalar yapmamız lazım."