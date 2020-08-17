Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 17 Ağustos 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3950'dan işlem görüyor. İşte, 17 Ağustos güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3950'dan işlem görüyor.
Geçen hafta 7,20-7,38 bandında hareket eden dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,3712'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,3870'ten işlem gördü.
17 Ağustos güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle :
|
|
CUMA
|
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,3720
|
7,3730
|
7,3940
|
7,3950
|
Avro
|
8,7160
|
8,7170
|
8,7800
|
8,7810
|
Sterlin
|
9,6830
|
9,7310
|
9,7050
|
9,7530
|
İsviçre Frangı
|
8,1230
|
8,1630
|
8,1810
|
8,2220
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,3420
|
7,4220
|
7,3640
|
7,4440
|
Avro
|
8,6760
|
8,7560
|
8,7400
|
8,8200
|
Sterlin
|
9,6230
|
9,8330
|
9,6450
|
9,8550