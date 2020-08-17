Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3950'dan işlem görüyor.

Geçen hafta 7,20-7,38 bandında hareket eden dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,3712'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,3870'ten işlem gördü.

17 Ağustos güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle :