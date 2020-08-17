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New York borsası yükselişle açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artışla 27.973,91 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 3.382,20 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kazançla 11.084,92 puandan işlem görmeye başladı.
Analistler, piyasaların yeni haftada, koronavirüs salgını ile ABD ve Çin arasındaki gerilime ilişkin gelişmelerin yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü yayımlayacağı Federal Açık Piyasa Komitesinin 28-29 Temmuz'da gerçekleştirdiği son toplantısına ait tutanakları takip edeceğini belirtti.
Etiketler: dow jones endeksi s&p 500 endeksi Nasdaq endeksi abd borsası amerika borsası 17 ağustos borsa new york borsasıSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:09
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