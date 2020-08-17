Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,84 artışla 470,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 762,00 lira, Cumhuriyet altını 3.118,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,84 yükselişle 470,20 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 470 lirayken satışı ise 470 lira 20 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 757 lira satış fiyatı 762 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: