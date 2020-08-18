SPK, piyasalarda manipülatif hareketlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Yılın ilk 7 ayında 264 kişiye idari ve para cezası verildi. Sermaye Piyasası Kurulu bu dönemde, 73 gerçek ve tüzel kişiye para cezası kesti. Bu rakam 44 milyar 852 milyonu buldu.

Kurul para cezasının yanı sıra idari cezalar da verdi. Yatırımcıları yanıltıcı işlemlerde bulunan 135 kişi hakkında işlem yasağı uygulandı. 56 kişinin hakkındaysa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu, “Bilgi Suistimali” ve “Piyasa Dolandırıcılığı” suçları kapsamında 28 farklı pay piyasasında başta işlem yasağı olmak üzere çeşitli tedbirler de aldı.

Kurul, sosyal medyadan danışmanlık hizmeti verdiğini öne sürenlerin yanı sıra bu hesaplara katılan yatırımcıları da takip ediyor.

Sermaye piyasalarında manipülasyon yapanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası veriliyor...