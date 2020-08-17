Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve yüzde 6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu.

67 bin 937 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 artarak 67 bin 937 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 429 konut satışı ve yüzde 15,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 6 bin 355 konut satışı ile Ankara ve 4 bin 524 konut satışı ile İzmir izledi.



İkinci el konut satışlarında 161 bin 420 konut el değiştirdi

İkinci el konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155,0 artış göstererek 161 bin 420 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 29 bin 3 konut satışı ve yüzde 18,0 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,6 oldu. Ankara 20 bin 530 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 11 bin 90 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2 bin 741 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 azalarak 2 bin 741 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2020'de ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışı ile Mersin ve 88 konut satışı ile Yalova izledi.

Bakan Albayrak: Konut satışları tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut satışlarının tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaştığını vurguladı.

Bakan Albayrak, 250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörünün hareketlenmeye devam ettiği belirtti. "Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı." dedi.