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Ekonomi
AA 20.09.2024 16:09

Konutta fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı'nca, konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberlerinin ardından ilandaki konutun fiyatını 1 milyon 750 bin lira artıran emlak işletmesine 100 bin lira idari para cezası uygulandı.

Konutta fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Konutta fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza

Gürcan, Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilan fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını belirtti.

Söz konusu artışı yapan emlak işletmesinin tespit edildiğini aktaran Gürcan, Adana'da faaliyet gösteren işletmeye 100 bin lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

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Konut Ticaret Bakanlığı
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