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Ekonomi
AA 20.09.2024 15:43

Rekabet Kurulu, Adidas hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi (Adidas) hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Adidas hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, spor ayakkabı, giyim ve aksesuarları alanında faaliyet gösteren Adidas hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma sonucunda 2022 yılında şikayetlerin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verdiği anımsatıldı.

Ancak söz konusu Kurul kararının, Ankara 12. İdare Mahkemesince 2023 yılında iptal edildiğine işaret edilen açıklamada, mahkeme kararının gereğini yerine getirmek üzere ocak ayında Adidas hakkında ön araştırma yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan inceleme sonucunda Kurulun, şirketin yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarına yönelik bulguları ciddi ve yeterli bularak Adidas'a soruşturma açılmasına karar verdiği ifade edildi.

Bu arada, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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