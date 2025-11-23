Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 23.11.2025 20:07

KOBİ’lere finansman destekleri sürüyor

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik finansman destekleri aralıksız sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın üçüncü çağrısına 1266 işletmenin başvuru yaptığını söyledi. KOBİ'lerin yılın ilk iki döneminde 25 milyar lirayı aşkın finansman hacmine eriştiğini de paylaştı.

KOBİ’lere finansman destekleri sürüyor

Küçük ve orta ölçekli işletmeler finansmana erişiyor. KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı'na başvurular sürüyor.

Yılın üçüncü çağrısına yapılan başvuruları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

 

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında, işletmelere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunduklarına işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yılın 3. çağrısına, 1266 işletmemiz başvuru yaptı. Yılın ilk iki döneminde, 1647 projede 25,5 milyar lira finansman hacmi oluşturduk. KOBİ'lerimize güç vermeye, üreten Türkiye'yi geleceğe taşımak için girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Destek kalemlerinde makine teçhizat ve kalıp, yazılım, personel giderleri ve işletme sermayesi yer alıyor.


 

ETİKETLER
Destek Ödemesi Devlet Desteği Mehmet Fatih Kacır
Sıradaki Haber
İnanç ve değerleri hedef alan ürünlerin satışına inceleme başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:49
Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi 14 ülkeye canlı test atışlarıyla tanıtıldı
18:23
TRT Bil Bakalım’dan “Taşacak Bu Deniz” dizisine özel etkinlik
19:33
İletişim Başkanı Duran: G20 temasları kıymetli sonuçlar ortaya koydu
17:39
Güney Afrika'da düzenlenen G20 Zirvesi sona erdi
17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'dan ayrıldı
16:56
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
97 yaşındaki Hanife teyze 30 yıldır günlük tutuyor
97 yaşındaki Hanife teyze 30 yıldır günlük tutuyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
İstanbul'da sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ