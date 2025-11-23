Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 23.11.2025 14:54

İnanç ve değerleri hedef alan ürünlerin satışına inceleme başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda, toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığını, ürünün satıştan kaldırıldığını ve satıcı hakkında mevzuat kapsamında gerekli idari süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın, Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bir e-ticaret platformunda, toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine, Bakanlık tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgili birimlerle yapılan koordineli çalışma sonucunda, söz konusu ürünün hızlı şekilde satıştan kaldırıldığı, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

Nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerin hedef alınması, toplum kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticari faaliyetin e-ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması, milli birlik ve toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamu düzenini zedeleyici her türlü ticari faaliyete karşı gerekli tüm adımlar, hiçbir gecikmeye mahal verilmeden atılacaktır."

