Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 08:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 36 personel alınacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 36 personel istihdam edecek. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 13 büro personeli (memur) ve 3 mühendis olmak üzere 36 personel alacak.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
Konuya ilişkin ilanlar, sözlü sınav yeri ve tarihi, İŞKUR'un internet adresinde yayımlanacak.
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