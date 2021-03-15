Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 13 büro personeli (memur) ve 3 mühendis olmak üzere 36 personel alacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Konuya ilişkin ilanlar, sözlü sınav yeri ve tarihi, İŞKUR'un internet adresinde yayımlanacak.

