Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 10:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısa çalışma ödeneği yatırılıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bugün 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.
Bugün, 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak.
Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, pandeminin başından bu yana ise toplam 3,8 milyon kişi için 27,6 milyar TL ödendi.
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