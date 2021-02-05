Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; 1 Ağustos 2020 tarihinde başlayan 2020/21 kuru kayısı sezonunda ilk 6 ay geride kaldı.

Türkiye, 2020-21 sezonunun 6 aylık diliminde kuru kayısı ihracatından yüzde 7'lik artışla 162 milyon dolar döviz geliri elde etti. 2019-20 sezonunun ilk yarısındaki kuru kayısı ihracatı 151 milyon 662 bin dolar olmuştu.

Türkiye'nin dünya lideri olduğu kuru kayısı ihracatında, miktar bazında ise düşüş yaşandı. Türkiye, 2019-20 sezonunun ilk yarısında 58 bin 604 ton kuru kayısı ihraç etmişken, 2020-21 sezonunun 6 aylık diliminde 50 bin 35 ton kuru kayısı dışarıya sattı.

Kuru kayısı ihracatında miktar bazındaki azalışta rekolte düşüklüğü ve pandemi nedeniyle ithalatçıların stoksuz çalışma yaklaşımı etkili oldu.

En çok kuru kayısı ABD'ye ihraç edildi

104 ülkeye kuru kayısı ihraç edildi. 20 milyon 416 bin dolarlık kuru kayısı ihracatıyla ABD ilk sırada yer aldı. Almanya'ya 15,4 milyon dolarlık kuru kayısı gönderirken, Fransa'ya 14 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeleri; 9,6 milyon dolarlık dış satımla Brezilya takip etti.

"Hedefimiz 300 milyon doları geçmek"

Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, kuru kayısıda ortalama ihraç fiyatının 2 bin 600 dolardan, 3 bin 240 dolar seviyesine çıkmasının döviz gelirinde artışı getirdiğini söyledi.

Öz, Türkiye'ye son yıllarda ortalama 1,4 milyar dolar döviz kazandıran kuru meyve sektöründe kuru kayısının, çekirdeksiz kuru üzümden sonra Türkiye'ye en çok döviz kazandıran ürün olduğuna işaret etti:

"Kuru kayısıda 2020-21 sezonunun ikinci yarısında da benzer bir tablonun ortaya çıkacağına ve kuru kayısı ihracatından bu sezon 300 milyon doların üzerinde bir gelir elde edileceğine inanıyoruz."

Öz, kuru kayısıda verimi artırmak için üreticinin de desteklendiğini söyledi:

"Kuru kayısı üretiminde kaliteyi daha da arttırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve Malatya Ticaret Borsası iş birliğinde 'Kuru Kayısı Kalitesinin Arttırılması Projesi' kapsamında 8 adet kayısı boylama makinesi, 8 adet kurutma tüneli ve 2 bin 500 adet kurutma kereveti satın alarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen 8 adet üreticinin her birine ücretsiz olarak dağıttık."