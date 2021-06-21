Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, COVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için 1200 kırtasiyeci esnafa yönelik destek paketini açıkladı.

Kırtasiyecilere kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destekte bulunulacak. Başvurular, bugünden itibaren https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/ üzerinden alınacak.

14 ilde uygulanacak

“Kırtasiyeci Esnafı Destek” programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu, Şanlıurfa’da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren 1200 esnaf yararlanabilecek.

14 ilde yürütülecek bu programla kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verilecek.

Ödemeler PTT'ten yapılacak

Hibe almaya hak kazananlar, bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacak. Ödemeler, T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacak.