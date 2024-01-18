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Ekonomi
AA 18.01.2024 11:04

Kırsal kalkınma destekleri için son başvuru 19 Şubat

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsalda gelir düzeyinin artırılması amacıyla çeşitli yatırım konularında verilen destekler için 19 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

Kırsal kalkınma destekleri için son başvuru 19 Şubat
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Programla doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi ve kırsalda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması da hedefleniyor.

Bu kapsamda, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limiti, yeni tesis niteliğindeki başvurularda 14 milyon lira, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 12 milyon lira, kapasite artırımıyla teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 10 milyon lira olarak uygulanıyor.

Yüzde 50 hibe sağlanıyor

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarının üst limitinin 3 milyon lira olarak uygulanmasına devam ediliyor. Söz konusu projeler için yüzde 50 hibe sağlanıyor.

Kadın, genç, tarımsal amaçlı örgütler ve aile işletmelerine ilave puan verilen program çerçevesinde, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yatırım yapanlara ve kırsalda ikamet eden yatırımcılara öncelik tanınıyor.

Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılan destek başvuruları 19 Şubat'a kadar sürecek.

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