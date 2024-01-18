Puslu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 18.01.2024 09:31

Google çalışanlarına bu yıl işten çıkarmalara devam edileceğini duyurdu

Google CEO'su Sundar Pichai çalışanlarına bu yıl yeni işten çıkarmalar yapılacağını söyledi.

Google çalışanlarına bu yıl işten çıkarmalara devam edileceğini duyurdu

Şirketler iş yükünü hafifletmek için yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini kullanmaya başlarken, Pichai'nin açıklanması işten çıkarmaların bu yıl devam edeceğine dair işaretleri kuvvetlendiriyor.

The Verge'de yer alan ve şirket içi nota dayandırılan habere göre Pichai "İşten çıkarmalar geçen yıl yapılanlar kadar kapsamlı olmayacak ve her takımı etkilemeyecek" dedi.

Google temsilcisi Reuters'a yaptığı açıklamada çalışanlara email gönderildiğini doğruladı ancak notun içeriğine dair daha fazla detay vermedi.

Google geçen hafta Sesli Asistan birimleri ve Pixel, Nest ve Fitbit gibi ürünlerden sorumlu donanım ekiplerinin yanı sıra reklam satışları ve artırılmış gerçeklik ekipleri de dahil olmak üzere çeşitli bölümlerdeki çalışanları işten çıkaracağını açıklamıştı.

Google'ın Ocak 2023'te yaptığı açıklamada 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

ETİKETLER
Google
Sıradaki Haber
Çin, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesinde yapıcı rol oynamayı teklif etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
İran Pakistan'ın maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
10:32
Trump'ın Maine eyaletindeki ön seçimlerde oy pusulasında yer alamayacağına ilişkin karar ertelendi
10:30
ABD, 3 gün önce görevden ayrılan eski Guatemala Devlet Başkanı'nın ülkeye girişini yasakladı
10:28
ABD'de bir okul bölgesi "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulunan karar aldı
10:19
Bakan Yerlikaya Alman mevkidaşı ile görüştü
10:17
DEAŞ'a yönelik "Kahramanlar-45" operasyonun İstanbul detaylarına ulaşıldı
Gazze'de günlük yaşam
Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
İsrail yine üniversite vurdu
İsrail yine üniversite vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ