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Dünya
AA 18.01.2024 08:49

İran: Pakistan'ın saldırısında siviller öldü

İran, Pakistan tarafından sınır bölgesinde bir köye düzenlenen füze saldırısında 3'ü kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran: Pakistan'ın saldırısında siviller öldü

İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan eyaletinin Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, Pakistan'ın sabah saatlerinde eyaletin sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İranlı yetkili, "Bu saldırıda İranlı olmayan 3 kadın ve 4 çocuk hayatını kaybetti." dedi.

Eyalete bağlı Seravan kentinde de patlama meydana geldiğini belirten Merhameti ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Pakistan: İran'daki "terör hedeflerine" saldırı düzenlendi
Pakistan: İran'daki "terör hedeflerine" saldırı düzenlendi

Pakistan "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurmuştu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü aktarılmıştı.

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