Puslu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.01.2024 07:57

Rusya: Ukrayna, Moskova ve Leningrad bölgesine İHA saldırısı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın, Moskova ve Leningrad bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Rusya: Ukrayna, Moskova ve Leningrad bölgesine İHA saldırısı girişiminde bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "18 Ocak'ta yerel saatle 01.30 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere yönelik uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin Moskova bölgesi üzerinde bir İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, Leningrad bölgesinde de bir İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Podolsk civarında Moskova'ya doğru uçan İHA saldırısını püskürttüğünü bildirdi.

Sobyanin, ilk verilere göre İHA enkazının düştüğü yerde herhangi bir hasar ve can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Sıradaki Haber
Pakistan: İran'daki "terör hedeflerine" saldırı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:17
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
09:02
Çin, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesinde yapıcı rol oynamayı teklif etti
09:11
Meteoroloji'den 10 il için fırtına uyarısı
08:56
İzmir'de vincin zinciri koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
08:52
ABD, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin füze rampalarını vurdu
08:53
2023'te ithalat ve dış ticaret açığı düştü
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' büyük beğeni topladı
TRT ortak yapımı 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' büyük beğeni topladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ