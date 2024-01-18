OpenAI ABD ordusuna iş birliği için şartlı onay verdi

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen son Dünya Ekonomik Forumu'nda, dünyanın en ünlü yapay zeka şirketi OpenAI ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı arasındaki yeni iş birliği açıklandı.

OpenAI, ortaklıkları kapsamında, ABD ordusunun siber güvenliğin iyileştirilmesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden geliştirilmesine yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini ve araçlarını ödünç veriyor.

Bloomberg'in haberine göre, bu girişim OpenAI tarafından koyulan yapay zekasını askeri ordulara sağlama yasağından bir sapma.

Ancak yine de söz konusu uygulama konusunda belirli bir isteksizliği sürdürüyor.

Bu işbirliğinin ana odak noktalarından birinin Savunma'nın yapay zekanın geliştirilmesine yardımcı olacağı siber güvenlik projeleri olduğu bildirildi.

Dahası, OpenAI'nin teknolojisi gazi intiharını önlemeye yardımcı olacak yolları araştırmak için kullanılacak.

Şirketin küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Anna Makanju, OpenAI'nin teknolojisini silah geliştirmek, mülkleri yok etmek veya insanlara zarar vermek için kullanma yasağını sürdürdüğünü söyledi.

OpenAI'nin en büyük yatırımcısı olan Microsoft, ABD silahlı kuvvetlerine ve diğer hükümet birimlerine çeşitli yazılım sözleşmeleri sağlıyor.