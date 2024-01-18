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Dünya
Independent 18.01.2024 06:31

Arkeologlar üzerinde Roma imparatorunun adının yazılı olduğu 2000 yıllık 'kurşun' buldu

Muhtemelen sapanla kullanılan kurşun mermi üzerinde Roma imparatoru Julius Caesar'ın adının yazılı olduğu açıklandı.

Arkeologlar üzerinde Roma imparatorunun adının yazılı olduğu 2000 yıllık 'kurşun' buldu

Julius Caesar'ın adının yazılı olduğu kurşun İspanya'da ortaya çıkarıldı ve imparatorların birlikleri tarafından sapanla kullanılmış olduğu tahmin ediliyor.

Arkeologlara göre, kurşun muhtemelen propaganda amacıyla kullanılmıştı .

Uzmanlar tarafından "glans inscripta" olarak bilinen eser, 4,5 x 2 santimetre boyutlarında ve 71 gram ağırlığında olup, içine erimiş kurşunun döküldüğü bir kalıp kullanılarak yapıldığı açıklandı.

Bir tarafta, bir yazıtta "IPSCA" (muhtemelen bilinmeyen bir İspanyol kasabası) okunurken, diğer tarafta Ceasar için "CAES" yazıyor.

Uzmanlar, keşfin Yerli İspanyolların iç savaş sırasında Caesar'ı desteklediğini kanıtlayabileceğini söylüyor.

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