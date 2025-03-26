Kırmızı ette stokçuluğa ve fahiş fiyata geçit verilmiyor

Ticaret Bakanlığı tarafından, vatandaşların ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin bertaraf edilmesine ve caydırıcı önlemler alınmaya devam ederken, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan fillere yönelik çalışmalar da aralıksız sürdürülüyor.

Et ve Süt Kurumu'nun temin ettiği kırmızı et Per-Der üyesi marketlerde bütün yurtta ve ESK mağazalarında düşük fiyatlarla ulaştırılırken, bazı üretici firmalarının fiyat arttırma girişimleri ihbarı alındığı aktarıldı.

Kırmızı et fırsatçıları sıkı takipte

Bu çerçevede, hayvancılık sektöründe, maliyet unsurlarında belirgin bir artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan ve tüketicilerin kırmızı ete fahiş fiyat ile ulaşmasına neden olan, ramazan ayını fırsat bilen bazı firmalar, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takibe alındı.

Ticaret Bakanlığı müfettişleri görevlendirildi

Kırmızı ette illerde eş zamanlı denetimler başlatıldığı, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ve mali para cezalarının tavizsiz bir şekilde uygulanacağının altı çizildi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından 8 ilde faaliyet gösteren toplam 20 işletme nezdinde inceleme ve denetim yapmak üzere Ticaret Bakanlığı müfettişleri görevlendirildi.

Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Firmalarımızı, ürünlerini tüketiciye maliyeti ile uyumlu fiyattan sunma konusunda hassasiyetle davranmaya davet ederken, stokçuluk yapanlar ve/veya fahiş fiyatla ürünlerini satmaya tevessül edenler hakkında Ticaret Bakanlığınca behemehal gerekli işlemler tesis edilecektir. Yapılan işlemler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

