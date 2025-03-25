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Dünya
AA 25.03.2025 20:50

Trump destekli World Liberty Financial, sabitcoin piyasaya sürecek

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi tarafından desteklenen merkezi olmayan (DeFi) finans protokolü ve yönetim platformu World Liberty Financial, "USD1" adlı sabitcoini piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu.

Trump destekli World Liberty Financial, sabitcoin piyasaya sürecek
[Fotograf: AA]

World Liberty Financial'ın açıklamasında, "USD1"in bire bir oranında ABD doları karşılığında takas edilebileceği ve tamamen ABD hazine tahvilleri, dolar mevduatları ve diğer nakit benzerleriyle destekleneceği belirtildi.

Başlangıçta, "USD1" tokenlerinin Ethereum ve Binance Smart Chain blok zincirlerinde üretileceği, ilerleyen süreçte diğer protokollere genişletilmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, bağımsız bir muhasebe firması tarafından düzenli olarak denetleneceği ve rezervlerinin BitGo adlı dijital varlık saklama şirketi tarafından tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen World Liberty Financial Kurucu Ortağı Zach Witkoff, egemen yatırımcılar ve büyük kurumlarının stratejilerine güvenle entegre edebileceği, sorunsuz ve güvenli sınır ötesi işlemler için dijital bir dolar sabitcoini sunduklarını ifade etti.

BitGo Üst Yöneticisi (CEO) Mike Belshe de "USD1"in piyasaya sürülmesinin, kurumsal kullanıma hazır dijital varlıklar alanında önemli bir ilerlemeyi temsil ettiğini aktardı.

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