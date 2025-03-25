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Dünya
AA 25.03.2025 18:24

ABD'ye ait askeri nakliye uçağı Japonya'ya acil iniş yaptı

ABD'ye ait bir Osprey tipi askeri nakliye uçağının Japonya'nın Nagano eyaletine acil iniş yaptığı ve havalimanının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

ABD'ye ait askeri nakliye uçağı Japonya'ya acil iniş yaptı
[Fotograf: AP]

Japon haber ajansı Jiji Press'e göre, Nagano vValiliği yetkilileri, ABD'ye ait bir Osprey tipi nakliye uçağının yerel saatle 15.00 sularında Matsumoto Havalimanına acil iniş yaptığını açıkladı.

Yetkililer ayrıca, Osprey tipi başka bir nakliye uçağının da yerel saatle 15.35 civarında havalimanına iniş yaptığını, ancak 5 dakika sonra ayrıldığını belirtti.

Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmediğini aktaran yetkililer, havalimanının yerel saatle 15.45 civarında geçici olarak kapatıldığını ifade etti.

Kasım 2023 sonunda, Tokyo'nun batısında Yokota Hava Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" uçağı, rutin bir tatbikat esnasında düşmüştü.

Ülkenin güneybatısındaki Yakuşima Adası açıklarında düşen "CV-22 Osprey" uçağında bulunan ABD'li mürettebattan 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Japonya'daki bu kazadan sonra V-22 Osprey'lerin yerde tutulmasına karar verilmişti. V-22 Osprey'lerin bazı kısıtlamalarla martta yeniden havalanmalarına izin verilmişti.

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