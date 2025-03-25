BM: Gazze'de bir milyondan fazla kişi gıda yardımına erişememe riskiyle karşı karşıya

UNRWA'dan yapılan açıklamada, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'de 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını insani yardım girişine kapatmasına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Eğer (insani yardım) malzemelerinin girişine izin verilmezse Gazze'de bir milyondan fazla kişi gıdadan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya. Devam eden abluka insani krizi kötüleştiriyor. Bu sona ermeli."

Gazze'de insan kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucu nüfusu 2,3 milyon olan Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'nde şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 792'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ten fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 144'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 704'e yükseldi.