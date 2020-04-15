Çin'de başlayıp dünyaya yayılan COVID-19, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de günlük hayatta birçok yeniliği beraberinde getirdi. Bu süreçte virüsün yayılmasını önlemek için bir dizi tedbir alınırken, salgın vatandaşların harcama alışkanlıklarında da değişikliklere neden oldu.

Bu dönemde daha çok zorunlu harcamalara yönelen vatandaşların temel önceliği gıda, temizlik ürünleri ve medikal koruma sağlayan ürün grupları oldu.

Dezenfektan ve sabun ürünleri ile temizlik malzemelerinin satışları gibi üretiminde de artış yaşandı. Bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sanayi üretim verilerine de yansıdı.

Sanayi üretim endeksi kapsamında hesaplanan arındırılmamış "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı endeksi" şubat ayında 119,8 puanla Temmuz 2019’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

"Artış mart ayında da sürecek"

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, şubat ayı sanayi üretimi verisinin beklentilere paralel aylık bazda yüzde 1,2, yıllık bazda ise yüzde 7,5 arttığını anlattı.

Sanayi üretimin alt kırılımları incelendiğinde bazı grupların öne çıktığını belirten Cevizci şunları söyledi:

"Yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatında yüzde 14,8 artış görüldü. Bu artış ocak ayında yüzde 6,3 seviyesindeydi. Diğer taraftan temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı da yüzde 3,7 yükseldi."

Cevizci, Türkiye özelinde vaka durumu ve ihracat süreci baz aldığında, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı ile temel eczacılık grubundaki artışların mart ayında devam edebileceğini söyledi.