Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 376,8 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 378,7 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 376,8 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2.525 liradan satılıyor.

Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünkü raporunda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret edildiğini belirterek, salgına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 375 lira 28 kuruştan satışı ise 375 lira 58 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 598 lira satış fiyatı 618 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 15 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.725,31 dolar

Satış: 1.725,50 dolar

Gram

Alış: 376,28 lira

Satış: 376,80 lira

Çeyrek

Alış: 598,57 lira

Satış: 618,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.483,00 lira

Satış: 2.525,00 lira