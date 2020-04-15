Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,83'ten işlem görüyor.

Dün 6,7660 - 6,8232 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 6,8160'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,8340'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,4920'den, sterlin/TL yatay bir seyirle 8,6010'dan satılıyor.

Üst üste 4. işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandıran dolar endeksi, küresel piyasalarda dolara artan talebin etkisiyle yüzde 0,2 artışla 99,1 seviyesine çıktı. Avro/dolar paritesi ise dün 1,10 seviyelerini test etmesinin ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1,09 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü belirterek, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ABD'de perakende satışlar, New York Fed İmalat Endeksi, sanayi üretimi endeksi, kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Bej kitap raporunun takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,90'ın önemli direnç konuma geldiğini vurgulayan analistler, 6,70 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,8310 6,8320

Avro 7,4890 7,4900

Sterlin 8,5780 8,5980

ANKARA

ABD Doları 6,8000 6,8500

Avro 7,4450 7,5050

Sterlin 8,5110 8,6600