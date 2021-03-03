İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, sektörün şubat ayı ihracatı 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 12,72 arttı ve 1 milyar 683 milyon dolar oldu.

En çok ihracat Belçika’ya yapıldı

Söz konusu ayda en çok ihracat yapılan ülke 88 milyon 96 bin dolarla Belçika oldu. Belçika’yı Almanya, Irak, Hollanda, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere, İsrail ve ABD takip etti.

Şubat ayında en çok ihracat yapılan 10 ülkeden Hollanda, İtalya ve ABD haricinde ihracat artışı yaşandı.

İlk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 148,69 ile Yunanistan'da kaydedilirken, ilk 20 ülke arasında en çok artış yüzde 419,27 ile Nijerya'da gerçekleşti.

İlk sırada plastik ve mamulleri ihracatı yer aldı

Plastikler ve mamulleri, 619 milyon 587 bin dolarla geçen ay kimya ihracatında ilk sırada yer aldı.

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 298 milyon 80 bin dolarla 2’nci, anorganik kimyasallar 147 milyon 601 bin dolarla 3’üncü oldu.

Yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanarak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına kimya, ilaç, tıbbi cihaz ve dişçilik ile ilgili ürünlerin de dahil edilerek öncelikli ürünler listesine alınmıştı.