AA 20.09.2025 11:07

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 29 ilde 449 taşınmazı satışa sunacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 29 ildeki 449 taşınmazı 1-2 Ekim'de açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 29 ilde 449 taşınmazı satışa sunacak

Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 29 ilde mülkiyetinde bulunan 449 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Van, Şırnak, Bingöl, Sakarya, Eskişehir, Nevşehir, Amasya, Tokat, Erzurum, Adana ve Osmaniye'de 1'er, Diyarbakır'da 4, Şanlıurfa'da 11, Mardin'de 8, Muş'ta 6, İstanbul'da 21, Bursa'da 2, Balıkesir'de 13, İzmir'de 12, Aydın'da 2, Muğla'da 29, Antalya'da 3, Ankara'da 18, Konya'da 7, Niğde'de 4, Sivas'ta 4, Samsun'da 3, Kars'ta 6 ve Mersin'de 285 taşınmaz satışa sunulacak.

Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak.

Alıcılar, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olabilecek, kalan tutar için 24 ay vade ve peşin uygulanacak.

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 1-2 Ekim'de saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Öte yandan, Mersin'deki satışlar için ise sadece 2 Ekim Perşembe günü Mersin Hilton SA Konferans Salonu'nda açık artırma düzenlenecek.

Açık artırma kapsamında yer alan taşınmazların konum ve görselleri, "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden görülebilecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm
OKUMA LİSTESİ