Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 20:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KDV indiriminin süresi 2 ay daha uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabı üzerinden KDV indiriminin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı:
"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz.
Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."
Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) July 29, 2021
Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan Son Dakika
Son Haberler
- 21:42
- 21:30
- 21:27
- 21:14
- 21:03
Sıradaki Haber
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düşüş gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz