Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabı üzerinden KDV indiriminin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı:

"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz.

Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."