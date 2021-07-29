Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selin vurduğu illerde kredi kartı taksitleri uzatıldı
BDDK, Düzce, Rize ve Artvin'de yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme sürelerinin iki katı olarak uygulanacağını duyurdu. Uygulama 1 Ocak 2022'ye kadar sürecek.
Düzce, Rize ve Artvin'de sel felaketinden etkilenenlere bir destek de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) geldi.
Bölgedeki işyerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksit süresi iki katı olacak.
Konut, taşıt, tüketici kredilerinin vadelerini sınırlara tabi olmadan bankalar belirleyecek. Finansman şirketlerinde ise taşıt ve tüketici kredilerinin vadelerini sınırlara tabi olmadan şirketler netleştirecek.
Uygulama 1 Ocak 2022'ye kadar geçerli olacak.
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