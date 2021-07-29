Düzce, Rize ve Artvin'de sel felaketinden etkilenenlere bir destek de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) geldi.

Bölgedeki işyerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksit süresi iki katı olacak.

Konut, taşıt, tüketici kredilerinin vadelerini sınırlara tabi olmadan bankalar belirleyecek. Finansman şirketlerinde ise taşıt ve tüketici kredilerinin vadelerini sınırlara tabi olmadan şirketler netleştirecek.

Uygulama 1 Ocak 2022'ye kadar geçerli olacak.