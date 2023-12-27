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Ekonomi
AA 27.12.2023 11:33

Kayseri'de üretilen mobilyalar 180 ülkeye ihraç ediliyor

Kayseri'de, 620'den fazla firma ve 28 bini aşkın işçinin katılımıyla üretilen mobilyalar 180 ülkeye ihraç ediliyor.

Kayseri'de üretilen mobilyalar 180 ülkeye ihraç ediliyor

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği'nden (KAYMOS) alınan bilgiye göre, mobilyada tanınan markalarla Türkiye'nin adını uluslararası arenaya taşıyan Kayseri, Türkiye'de üretilen her 2 sandalyeden birini, 10 kanepeden 7'sini, 4 bazadan birini, 4 oda takımından birini, 2 yaylı yataktan birini üretiyor.

Mobilya üretiminde ilk sıralarda yer alan kentte, 20 büyük mobilya üreticisinin 11'i üretim yapıyor.

10 ayda 700 milyon dolarlık ihracat

KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arapoğlu, Kayseri'nin mobilya üretimiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Kentin yılın ilk 10 ayında 700 milyon dolarlık ihracat hacminin yakalandığını belirten Arapoğlu, bu rakamın yıl sonuna kadar daha da artacağını dile getirdi.

"Hedefimiz gelecek yıl bunun iki katı"

Kayserinin mobilya ihracatında iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Arapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl biraz düşüş yaşamış olsak da Kayseri mobilyasını önümüzdeki yıllar daha iyi bir noktaya getireceğiz. Hedefimiz gelecek yıl bunun iki katı. Mobilya sektöründe çalışan 620'den fazla firmamız, 28 binden fazla çalışanımız var. Hiç adı duyulmamış ülkelere bile ihracat yapıyoruz. Tabii bunu arttırabilmek gerekiyor, bunu rekabetle artırabiliriz. Mobilyada Irak, Almanya, ABD, Fransa, Libya, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Hollanda gibi ülkelere yoğun şekilde ihracatımız var. Toplamda 180 ülkeye ihracatımız var. Bunun yanı sıra Mairutus, Demokratik Kongo, Madagaskar gibi çok küçük ülkelere dahi ürünleri satıyoruz."

Artan enerji, ham madde ve kira fiyatları ile işçi probleminin sektörün önemli sorunları arasında yer aldığına değinen Arapoğlu, yetiştirecek eleman bulamadıklarını da sözlerine ekledi.

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