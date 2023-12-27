Duman 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 27.12.2023 10:15

Memur ve emeklisinin maaş zammı haftaya belli olacak

Memur ve memur emeklisinin maaş zammı, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66 olurken, maaşlarda yüzde 50 civarında bir artış öngörülüyor. En düşük memur maaşının ise 33 bin liraya çıkması bekleniyor.

Memur ve emeklisinin maaş zammı haftaya belli olacak
[Fotograf: AA]

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü ise 2023 yılı aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı netleşecek.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti.

Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

"Yüzde 50 civarında artış bekleniyor"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'e konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti;

Memur ve emeklisinin toplu sözleşmeye göre maaş artışları belirleniyor. 7 Dönem Toplu Sözleşmesinde memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 enflasyon farkı var. 5 aylık TÜFE oranı yüzde 33,66 oranında gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil olmak üzere maaş artışlarının yüzde 45 olması netleşti buna bir de aralık ayı TÜFE'si ilave edilecek.

"En düşük memur maaşı 33 bin lira seviyesine çıkacak"

SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor. Memur ve emeklilerine artışın ise yüzde 50 civarında olması bekleniyor.

Yüzde 50'lik artışla birlikte yaklaşık olarak şu anda 22 bin lira seviyesinde olan en düşük devlet memuru maaşı 33 bin lira seviyesine çıkacak. En düşük emekli devlet memuru maaşı 9 bin 876 liradan 14 bin 814 lira seviyelerine çıkacak.

ETİKETLER
Memur Enflasyon
Sıradaki Haber
Borsa güne düşüşle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Azerbaycan ve Ermenistan 2023'ü barış arayışlarıyla geçirdi
11:33
Kayseri'de üretilen mobilyalar 180 ülkeye ihraç ediliyor
11:33
Ordu'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 3 tutuklama
11:31
Yapay zeka 'Gospel' Gazze'deki sivil ölümlerini daha da artırıyor
11:35
DASK'tan güçlendirilen hasarlı binalara yönelik açıklama
11:28
Çin siyasetine 2023’te “kayıp bakanlar” damga vurdu
Atatürk'ün 104 yıl önce Ankara'ya gelişinde yaşananlar şifreli telgrafta ortaya çıktı
Atatürk'ün 104 yıl önce Ankara'ya gelişinde yaşananlar şifreli telgrafta ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Aras Dağları'nda "kar şelalesi" oluştu
Aras Dağları'nda "kar şelalesi" oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ