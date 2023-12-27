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Ekonomi
AA 27.12.2023 09:33

Endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 artışla 8.043,75 puandan başladı.

Endeks kontratı güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 8.043,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 8.006,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 8.026,50 puana çıktı.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan, dün, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.000 ve 7.850 puanın destek, 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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