Çukurova'nın verimli topraklarında yetiştirilen kavunun, mayıs ayında başlanan hasat devam ediyor. Tarlada 1,5 liradan alıcı bulan kavun, 3-4 liradan tezgahlarda satışa sunuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kavunda kalitenin bu yıl çok iyi olduğunu söyledi:

"Türkiye'de kavun üretiminde Adana ilk sırada yer alıyor. Kavun fiyatları karpuza göre daha iyi seyrediyor. 44 bin dekar alanda ekim yapıyoruz, yaklaşık 200 bin ton civarında kavun üretimimiz var ve Türkiye'de birinci sıradayız."

Üreticiler memnun

Bölgede çiftçilik yapan ve tarlasında haziranın ilk haftasında kavun hasadına başlayan Hasan Baltacı bu yılın veriminden memnun.

Çiftçi Müslüm Aktürk ise verimle birlikte ve kalitenin de yükseldiğini söyledi.