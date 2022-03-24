Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kavcıoğlu: Rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Kavcıoğlu, "Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı." açıklamasında bulundu.
Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;
Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Enflasyon Merkez Bankası
Son Haberler
- 12:35
- 12:35
- 12:10
- 12:07
- 12:09
Sıradaki Haber
SGK, 2021'de kanser tedavisine 10 milyar lira harcadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz