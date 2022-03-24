Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 11:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ticaret Bakanlığı'ndan şeker fabrikalarına inceleme
Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde inceleme yapıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna yönelik son dönemde bazı hususların kamuoyuna yansıdığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
"Bu hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz."
Etiketler: Ticaret Bakanlığı
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