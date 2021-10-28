Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen "Enflasyon Raporu 2021-IV Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

"Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğini gösteriyor" diyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Aşılama iktisadi faaliyeti destekliyor. Aşılamanın yaygınlaşması hizmetler sektörünün güçlenmesine olanak sağlıyor. İşgücü piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı" açıklamasını yaptı.

Kavcıoğlu, "15 Ekim itibarıyla rezerv miktarımız 126 milyar dolara yükseldi. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz" dedi.

Tüketici enflasyonun yılın 3. çeyreğinde yükseldiğini aktaran Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olacağını, 2022'de yüzde 11,8, 2023'de yüzde 7'ye gerileyeceğini, orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

"Erken uyarı sistemini bitirdik"

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Politika faizinde yaptığımız aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı kurul tarafından değerlendirilmiştir.

"Erken Uyarı Sistemi'ni bitirdik. Fiyat gelişmelerinde, ürün rekoltelerinde çalışmalarımız daha sağlıklı sürecek, fiyatlar noktasında önemli katkı yapacak"

"Türkiye’nin temel sorunu cari açıktır"

"Cari denge sağlandığında kur üzerinde denge sağlanacaktır. Türkiye’nin temel sorunu cari açıktır.

Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor.

Bir kur hedefi ya da kura müdahale şeklinde bir şeyimiz yok. Serbest piyasa koşulları içinde kur kendi dengesini bulacaktır."