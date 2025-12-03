Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 03.12.2025 10:34

Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi.

Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evcil hayvanlarla ilgili ürünlerdeki fiyat artışını 14,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve 12,79 ile paket turlar izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 6,9 ile patates, yüzde 6,59 ile margarin, yüzde 6,01 ile diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) ve yüzde 5,89 ile tereyağı yer aldı.

En çok taze sebzeler ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta, yüzde 7,07 ile taze balık, yüzde 5,2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri takip etti.

